Свендсен: не подписал письмо против допинга, поскольку сосредоточен на спорте

Норвежский биатлонистрассказал, почему сборная Норвегии не стала подписывать письмо спортсменов с требованием к IBU ужесточить меры по борьбе с допингом.«Я выступаю за жёсткую борьбу с допингом, однако сейчас мне хотелось бы сосредоточиться на спорте. Верю, что руководители ВАДА, IBU и федерация биатлона Норвегии примут верные решения. Спортсмены также имеют право высказывать свою точку зрения, но в данный момент для меня на первом месте спорт», — сказал Свендсен в интервью TV2.