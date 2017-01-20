Велепец: в промахах украинских биатлонисток виновата старая амуниция

Главный тренер женской сборной Украиныназвал причины неудачной стрельбы украинок в индивидуальной гонке в Антхольце.«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой, – это прежде всего из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит, и её надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2-3 см. Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами все работали хорошо – и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу», — приводит слова специалиста пресс-служба федерации биатлона Украины.