Услугина: сама виновата в своих промахах

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 70-е место, промахнувшись семь раз.«Я сама виновата в своих промахах, жаловаться не буду. Просто не справилась со стрельбой. Во многом это связано с ветром, но на стрельбе также чувствовала неуверенность, было очень тяжело стрелять. В горах мне не так комфортно, как на равнине, и моё состояние во время гонки не было оптимальным», — сказала Услугина в эфире «Матча».