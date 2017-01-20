Глазырина: над «стойкой» надо работать в два раза больше

Российская биатлонисткаоценила своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 25-е место, промахнувшись четыре раза.«Здесь трасса не меняется, так что первая и последняя группы находятся в одинаковых условиях. Сложности возникают только со стрельбой. Когда мы пристреливались, был штиль, но на первом рубеже появился ветер, а на втором он стал более выраженным. Я сделала поправку, и «лёжка» удалась, а вот со «стойкой» не справилась. Над «стойкой» надо работать в два раза больше», — сказала Глазырина в эфире «Матча».