Васильев: с такой стрельбой россиянкам надо на первенстве водокачки выступать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Лучшая из россиянок,, заняла восьмое место.«Мы традиционно хорошо выступаем в Антерсельве, ещё с советских времён. Даже не знаю, с чем это связано. И хорошо, что Подчуфарова смогла что-то показать. Но самый главный старт – чемпионат мира, который начнётся через две недели. А это всё проходящие старты для подготовки к главному. И если к главному старту набирается форма, то это хорошо. И пока результаты обнадёживают.Погода для всех одинаковая. Не надо сетовать на то, что нам не повезло, а соперникам повезло. Биатлон – рулетка, как и весь спорт. Но самое главное, что девочки должны всё равно справляться со стрельбой. Меня вообще тревожит, когда спортсменки не стреляют в ноль. Для меня эта ситуация непонятна, и никто не может объяснить, почему у нас столько промахов. Это катастрофа, что у наших по 6 и 7 промахов. С такой стрельбой надо на первенстве водокачки выступать, а не на Кубке мира.Чему их в спортшколах учат, что они так плохо стреляют?! И тут вопрос можно расширить: кто у нас работает с детьми? Тут прослеживается фундаментальная проблема: в детских школах учат плохо. И когда они вырастают во взрослых спортсменов, стабильности нет. И главное, что они сами не понимают, почему мажут. Потому что у них нет базовых знаний», – цитирует Васильева «Советский спорт».