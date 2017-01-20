Мустафина: если у меня родится девочка, то пойдёт в художественную гимнастику

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка, в ноябре ставшая женой бобслеиста сборной России, предположила, что если у неё родится девочка, то в будущем она займётся художественной гимнастикой. На минувшей неделе стало известно, что Алия ждёт ребёнка.«Я очень люблю детей. Хотели бы троих, а там уже как получится. Хочется и мальчика, и девочку. Девочка у меня точно пойдёт в художественную гимнастику», — сказала Мустафина в интервью телевидению ОКР.