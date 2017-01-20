LA Times рассказала о фильме «Икар», основанном на заявлениях Родченкова

Журналист Los Angeles Timesрассказал, что уже посмотрел документальный фильм «Икар» американского режиссёрао допинге в российском спорте, основанном на заявлениях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, и поделился своим впечатлениями.Режиссёр, увлекающийся велогонками, для этого фильма сам решил попробовать на себе действие допинга перед гонкой. Фогель обратился за помощью к антидопинговому эксперту, а тот посоветовал Брайану поговорить с Родченковым. Автор фильма признаётся, что поначалу считал Родченкова мелкой фигурой, но со временем понял, что Григорий был ключевой фигурой в махинациях с допингом.58-летний специалист признался, что годами помогал доставать стероиды для спортсменов и скрывал их эффект. Родченков организовал всё так, чтобы сроки для определения наличия допинга у россиян были расширены благодаря коктейлю с применением препаратов и алкогольных напитков. Все операции по подмене проб проводились ночью через секретные туннели под контролем ФСБ.Родченков сказал, что получал приказы непосредственно из Кремля. По ходу картины он всё больше переживает в связи с возможной реакцией властей и улетает в США. Фогель и продюсер фильма посоветовали Родченкову отправиться в Нью-Йорк, сказав, что там ему будет безопаснее.Когда выходит доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, правительство США предоставляет Родченкову защиту. Его местонахождение неизвестно.Посмотрев фильм «Икар», журналист сделал вывод, что авторы фильма создали Родченкову образ героя и выступают его адвокатами.