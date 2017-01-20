Домрачева: я сама чувствовала, что в промахах есть определённая система

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 27-е место с шестью промахами.«Я сама чувствовала, что в промахах есть определённая система и что от меня отвернулась удача. Но это лишь ещё одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги „пятнашки“. Стрельбу, ту же „стойку“, будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер. Всё должно сложиться как надо. Мы очень рады Альфреду, да и он доволен совместной работой. Это чувствуется», — цитирует Домрачеву «Sputnik Беларусь».Также Дарья отметила, что останется в Антхольце для подготовки к чемпионату мира на высокогорье.