Шляхтин: Шубенков никого не предал и никуда не поехал. Зачем нагнетать?

В начале января Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила россиянам критерии для подачи индивидуальных заявок для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Заявки подали. Однако российские СМИ раскритиковали чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенкова за такой шаг. Своё мнение высказал глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)«Мы сейчас говорим о коммерческих турнирах. И человек подаёт заявку для участия в этих стартах… А первый официальный старт в марте (ЧЕ в закрытых помещениях), у нас есть время. Желание участвовать в коммерческих стартах — нормально. Там не звучит гимн России, не надевается майка сборника. Такие турниры определяют статусность спортсмена, его возможности. И говорить о том, что Шубенков предал родину, абсолютно неправильно.Во-первых, он никого не предал. Во-вторых, никуда не поехал. В-третьих, ещё нас, может, в феврале восстановят, и мы в полном составе поедем. Зачем сейчас нагнетать? Пусть ребята спокойно тренируются», — приводит слова Шляхтина «Р-Спорт».