Шипулин выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Антерсельве).
Шипулин, для которого эта победа стала первой в личных стартах Кубка мира сезона-2016/17, преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырёх огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды. Со вторым временем финишировал француз Мартен Фуркад, в пассиве которого две штрафные минуты за два промаха. Третье место у украинца Сергея Семёнова.
На подиум до последнего выстрела претендовал и ещё один россиянин, Максим Цветков. Но промах 20-м выстрелом отбросил его на 7-е место.
Кубок мира. 6-й этап. Индивидуальная гонка. Мужчины, 20 км. Антхольц (Антерсельва), Италия
1. Антон Шипулин (Россия) – 50.38,1 (1).
2. Мартен Фуркад (Франция) – отставание 41,0 (2).
3. Сергей Семёнов (Украина) — +56,8 (1)…
7. Максим Цветков (Россия) — +1.28,7 (1)…
12. Евгений Гараничев +1:46.7 (2)
39. Антон Бабиков +4:49.5 (4)
64. Дмитрий Малышко +6:19.2 (4)
87. Матвей Елисеев +8:22.6 (6)