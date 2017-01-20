Шипулин выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

Россиянинстал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Антерсельве).Шипулин, для которого эта победа стала первой в личных стартах Кубка мира сезона-2016/17, преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырёх огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды. Со вторым временем финишировал француз, в пассиве которого две штрафные минуты за два промаха. Третье место у украинцаНа подиум до последнего выстрела претендовал и ещё один россиянин,. Но промах 20-м выстрелом отбросил его на 7-е место.1. Антон Шипулин (Россия) – 50.38,1 (1).2. Мартен Фуркад (Франция) – отставание 41,0 (2).3. Сергей Семёнов (Украина) — +56,8 (1)…7. Максим Цветков (Россия) — +1.28,7 (1)…12. Евгений Гараничев +1:46.7 (2)39. Антон Бабиков +4:49.5 (4)64. Дмитрий Малышко +6:19.2 (4)87. Матвей Елисеев +8:22.6 (6)