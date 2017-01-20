Канадка Рахнева выиграла шестой этап Кубка мира, Орлова – 19-я

Канадка Мирела Рахнева победила на пятом этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Морице (Швейцария). Второе место заняла американка Кендалл Весенберг, третье – австрийка Янин Флок.
Россиянки Мария Орлова и Елена Никита замкнули двадцатку спортсменок, участвовавших во второй попытке. Ещё одна россиянка Юлия Канакина не квалифицировалась во вторую попытку и в итоге заняла 21-е место.
Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины
1. Мирела Рахнева (Канада) – 2.16,53.
2. Кендалл Весенберг (США) – 2.18,36.
3. Янин Флок (Австрия) – 2.18,51…
19. Мария Орлова (Россия) – 2.20,84.
20. Елена Никитина (Россия) – 2.20,94.
21. Юлия Канакина (Россия) – 1.10,75 (результат первой попытки).