Шипулин: спасибо болельщикам за поддержку, а Мартену за то, что помог выиграть

Российский биатлонист, выигравший индивидуальную гонку в Антерсельве, поделился эмоциями после своего успеха.«Действительно, мне очень нравится Антхольц, здесь была одержана первая победа. Не сказал бы, что самочувствие было идеальным, но бежалось неплохо. Спасибо болельщикам за поддержку, а Мартену за то, что помог выиграть. Для меня победа в индивидуальной гонке — сюрприз. Я не очень люблю эту гонку, но всегда мечтал её выиграть. Рад, что это наконец произошло — и к тому же в Антхольце, где я всегда выступаю хорошо. Надеюсь, это не последняя победа в этой дисциплине. Сегодня погода была хорошая. Когда бежали девушки, были сильные порывы ветра, а сегодня почти штиль. Проблем со стрельбой не возникало», — передаёт слова Шипулина специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.