Баздырева: Дмитриев торгует родиной, придумал истории за 30 сребреников

Российская легкоатлетка, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, заявила, что легкоатлет, давший интервью ARD о допинге в России, выдумал факты.«Не люблю, когда люди торгуют своей родиной и сдают с потрохами всех. Причём даже тех, кого они толком не знают. Я говорю о Дмитриеве. К огромному сожалению, падкие на сенсации журналисты, как правило, не хотят знать особенности психологического и фактического портрета тех людей, которые «раскрывают всю правду». Мне противно от одной мысли, что я общалась с человеком, который согласился за 30 сребреников выдумать несуществующие истории и факты. Станет ли Дмитриев для России «Степановой в юбке»? Да, выходит, что так.Сначала думала оставить предложение немецкого журналиста без ответа. Но потом посчитала это неправильным. Молчание могли бы использовать против из серии «русские затаились, как партизаны, значит, они в самом деле виноваты». Хотя опасаюсь, что в финальную редакцию фильма всё равно попадёт только то, что нужно им. Сразу поняла, что грядёт новая волна грязи. Это очередная попытка доказать: в России существует покрываемая государством система допинга. Наверняка будут уверять, что на самом деле никаких мер для её ликвидации не было принято, что всё продолжается. Я этими псевдорасследованиями и фильмами уже сыта по горло. Другую сторону никто не пытается слушать.Я сейчас тренируюсь у мужа, с ним же езжу на сборы. Осенью мы поехали в Киргизию, в село Бостыри, жили там на съёмных квартирах. Осенью меня там увидел Андрей Дмитриев. Тогда не понимала, почему его моё присутствие задело. Мол, что это она тут тренируется, раз в докладе ВАДА упомянута — значит, пусть дома сидит на диване и отдыхает. Сама не слышала, но общие знакомые слова передали. Когда мы с ним пересекались, вёл себя нормально, здоровался. До этого даже не слышала о таком легкоатлете, как Дмитриев. Да что я — он для многих в лёгкой атлетике noname, как говорят в Штатах. Кстати, он там и учился в каком-то военном институте. Вернулся в Россию, почему-то не получив диплом. И пытался бегать, без особых успехов.Андрей ведёт свой блог, не пользуется бешеной популярностьюб. Сорит штампами и клише о России в социальных сетях. Любой здравомыслящий заметит, что он делает это для своих американских товарищей: дескать, в России и медведи на улицах бродят, и беспросветное взяточничество, и легкомысленные красивые девушки повсюду… Андрей состряпал пост, который весело и задорно разошёлся по СМИ наших западных доброжелателей. Этого ему показалось мало, и он обратился в ARD. Наверное, захотел, как Степанова, получить премию в 10 тыс. евро от Фонда поддержки жертв допинга, но признаётся, что борется исключительно из лучших побуждений. Говорит иностранцам: «Я в авангарде российского бега, все нюансы изнутри знаю». А на самом деле вообще спортсмен среднего даже для России уровня. Тот, кто питается слухами, нанизывая на них домыслы. Наверняка наговорил ARD сплетен, а ВФЛА и Министерство спорта потом расхлёбывать будут. Не удивлюсь, если окажется, что 200 человек находятся в зависимости от тренера Казарина и всех нас Путин кормит допингом с ложечки», — сказала Баздырева в интервью RT.