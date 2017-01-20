М. Фуркад: не знаю, почему в Антхольце я не так успешен, как на других этапах

Французский биатлонист, занявший второе место в индивидуальной гонке в Антхольце вслед за, оценил своё выступление.«Две недели в Оберхофе и Рупольдинге были непростыми. Сегодня бежалось тяжело, хоть я и в хорошей форме. В прошлые годы мне не очень везло в Антхольце, но в индивидуальных гонках я выступаю обычно хорошо. Не знаю, почему в Антхольце я не так успешен, но я готовлюсь к нему так же, как и к другим этапам. Рад снова вернуться на подиум, но две ошибки — это многовато», — передаёт слова Фуркада специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.