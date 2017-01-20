Баздырева: три бугая из ВАДА тащили меня в комнату, а потом назвали агрессивной

Российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, рассказала, как с ней вели себя сотрудники ВАДА.
«Знаете, в 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками ВАДА — не знаю, фактическими на тот момент или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чём со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это…
После в докладе ВАДА я была характеризована как «агрессивная и не идущая на контакт». То есть три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне просто страшно в тот момент было», — сказала Баздырева в интервью RT.