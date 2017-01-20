Сноубордисты Заварзина и Детков победили на ЧР в параллельном гигантском слаломе

В Казани прошёл чемпионат России по сноуборду в поворотных дисциплинах. В параллельном гигантском слаломе победы одержали Станислав Детков и призёр Олимпийских игр Алёна Заварзина. Серебро завоевали Дмитрий Сарсембаев и Елизавета Салихова, бронзу – двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева и Константин Шипилов.
Сноуборд. Чемпионат России. Казань
Параллельный гигантский слалом. Мужчины
1. Станислав Детков (Кемеровская обл.).
2. Дмитрий Сарсембаев (Кемеровская обл.).
3. Константин Шипилов (Москва).
Женщины
1. Алёна Заварзина (Красноярский край).
2. Елизавета Салихова (Башкортостан).
3. Екатерина Тудегешева (Московская обл.).