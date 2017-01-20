Семёнов: подиум в индивидуальной гонке не стал для меня сюрпризом

Украинский биатлонист, ставший третьим в индивидуальной гонке в Антхольце, прокомментировал этот результат.«Подиум не стал для меня сюрпризом, потому что ещё вчера я заметил, что многое будет зависеть от стрельбы. Сегодня стрельба решала всё. Я понимал, что нуждаюсь в „чистой“ стрельбе, и тогда всё получится. Сегодня я стрелял достаточно уверенно. После промаха последним выстрелом я продолжал бороться, понимая, что ещё можно занять высокое место. Хорошо, что мне удалось забраться на подиум незадолго до предстоящего чемпионата мира. Сейчас я чувствую, что нахожусь в неплохой форме», — передаёт слова Семёнова специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.