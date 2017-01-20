Шипулин: субботнюю эстафету пропускаю, а масс-старт в воскресенье побегу

Российский биатлонист, выигравший индивидуальную гонку в Антхольце, сообщил, что не выступит в субботней эстафете, но побежит масс-старт в воскресенье.«Выступлю ли я здесь на чемпионате мира — 2020? Никто не знает, как я себя буду чувствовать после Олимпийских игр и будет ли у меня мотивация, поэтому сейчас ничего обещать не могу.Что касается более близких планов, то субботнюю эстафету я пропускаю, а в воскресенье побегу масс-старт. Мы с личным тренером приняли это решение уже давно. Нам надо немного восстановиться, и не стоит три дня подряд бежать в горах. У нас уже есть определённая наработка к чемпионату мира. Надо начинать тренироваться прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Поэтому мы решили пожертвовать эстафетой ради подготовки.Почему я говорю, что Мартен сделал мне подарок? Мы все видим, как он бегает в этом году, сколько у него побед. Я, конечно, шучу, понимаю, что это биатлон, и я сам очень много подарков в своей жизни преподнёс соперникам, ошибаясь на последних и других рубежах. Но я этим хотел подчеркнуть лишь то, что очень доволен, что обыграл Фуркада сегодня.Не хочу ли присутствовать на завтрашнем собрании IBU по поводу доклада Макларена? Меня пока не приглашали, но я обязательно подумаю об этом и поговорю с руководством», — передаёт слова Шипулина специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.