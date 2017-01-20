За Россию в эстафете выступят Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков

Стал известен состав мужской сборной России на субботнюю эстафету на шестом этапе Кубка мира, проходящем в Антхольц-Антерсельве. В отсутствие, решившего пропустить этот старт, за Россию, лидирующую в эстафетном зачёте, побегут. В индивидуальной гонке, которую выиграл Шипулин, Цветков занял седьмое место, Гараничев стал 12-м, Бабиков — 39-м, а Малышко — 64-м.За Германию побегут. В составе Норвегии выступят. Франция заявила. За Украину выступят