За Россию в эстафете выступят Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков

Стал известен состав мужской сборной России на субботнюю эстафету на шестом этапе Кубка мира, проходящем в Антхольц-Антерсельве. В отсутствие Антона Шипулина, решившего пропустить этот старт, за Россию, лидирующую в эстафетном зачёте, побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. В индивидуальной гонке, которую выиграл Шипулин, Цветков занял седьмое место, Гараничев стал 12-м, Бабиков — 39-м, а Малышко — 64-м.
За Германию побегут Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. В составе Норвегии выступят Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен. Франция заявила Симона Фуркада, Фабьена Клода, Симона Детьё и Кентена Фийона Майе. За Украину выступят Артём Прима, Сергей Семёнов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный.