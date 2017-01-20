Рукаярви и Паррот победили в слоуп-стайле на этапе Кубка мира в Лааксе

Финская сноубордистка Энни Рукаярви выиграла этап Кубка мира в Лааксе (Швейцария) в дисциплине «слоуп-стайл». Второй стала австрийка Анна Гассер, третье место заняла американка Джейми Андерсон. Лучшая из россиянок Софья Фёдорова заняла 26-е место, Анастасия Жукова стала 44-й, а Екатерина Косова — 47-й.
В мужских соревнованиях весь пьедестал заняли канадцы. Победил Макс Паррот, призёрами стали Марк Макморрис и Тайлер Николсон. Россиянин Влад Хадарин занял 50-е место.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Слоуп-стайл. Лаакс, Швейцария
Мужчины
1. Макс Паррот (Канада) – 91,58.
2. Марк Макморрис (Канада) – 88,96.
3. Тайлер Николсон (Канада) – 85,51…
50. Влад Хадарин (Россия) – 21,25.
Женщины
1. Энни Рукаярви (Финляндия) – 84,83.
2. Анна Гассер (Австрия) – 83,71.
3. Джейми Андерсон (США) – 81,50…
26. Ольга Фёдорова (Россия)– 44,75…
44. Анастасия Жукова (Россия) – 13,50…
47. Екатерина Косова (Россия) – 11,25.