Долгих и Михайлова взяли бронзу этапа Мирового тура в Венгрии

Россиянкив полуфинале парного разряда на этапе Мирового тура по настольному теннису, который проходит в Венгрии, уступили китаянкамсо счётом 0:3 (5:11, 7:11, 2:11). Матч за третье место регламентом турнира не предусмотрен, поэтому неудачники полуфиналов автоматически становятся бронзовыми призёрами.В финале, который состоится 22 января, китайская пара встретится со шведкойи венгеркойДобавим, что Долгих – единственная россиянка, которой удалось выйти во второй круг личного турнира в Венгрии, выиграв уиз Румынии со счётом 4:2 (8:11, 13:11, 9:11, 11:4, 11:8, 11:7).