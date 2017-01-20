Васильев: Бабиков, Елисеев попадут в команду на ЧМ, а вот по Малышко – вопросы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на 6-м этапе Кубка мира, а также шансы российских биатлонистов попасть в состав сборной на чемпионат мира (Хохфильцен, 8-19 февраля).«Антон традиционно в Антерсельве хорошо выступает. И вообще наши всегда здесь показывают хорошие результаты. Даже не знаю, с чем это связано. И этот тезис сегодня наши ребята вновь подтвердили. И Цветков был в миллиметре от подиума, не промахнись последним выстрелом. Но 7-е место – тоже хороший результат.12-е место Гараничева? Считаю, это нормальный результат. Жене сейчас важно обрести уверенность. Череда неудач, болезней выбила его из колеи. Но таким результатом он приобретает уверенность. Ему надо на чемпионате Европы побегать. Если там будет всё хорошо, тогда уже может идти речь о чемпионате мира.В команде может быть заявлено семь человек. В эту семёрку чтобы попасть, ещё надо заслужить. Думаю, Бабиков, Елисеев попадут в команду. А вот по Малышко – вопросы. С такими результатами он на чемпионат мира не попадёт. Возможно, его сейчас на чемпионат Европы отправят. Не знаю, правда, за какие заслуги. Но это будут решать тренеры. Он уже столько стартовал в этом сезоне. У нас есть молодые ребята, которые поедут на чемпионат мира», — приводит слова Васильева «Советский спорт».