Маковеев: для Шипулина это очень важная и своевременная победа

Известный в недалёком прошлом российский биатлонист, призёр этапов Кубка мира, чья единственная личная победа на этапах Кубка мира приходится как раз на индивидуальную гонку в сезоне-2011/12, прокомментировал победув индивидуальной гонке в Антхольце, где лидер российской сборной побеждает с 2011 года.«Этап в Антхольце проходит на высоте. И Шипулину в плане комфорта организма выступать там нравится, он это много раз доказывал. Ему подходят условия, в которых в Италии приходится соревноваться. О том, что на этой высоте организм Шипулина чувствует себя комфортно, говорит и тот факт, что его родная сестра Анастасия Кузьмина тоже часто удачно выступала в Антхольце. Конечно, и с психологической точки зрения в Италии Антону проще. Когда много раз выигрывал на этом стадионе, появляется уверенность в себе.Важно ли было Шипулину обыграть наконец Мартена Фуркада перед стартующим вскоре чемпионатом мира? Антону, возможно, даже не Фуркада больше хотелось опередить, а прервать свою неудачную серию. Шипулин – один из лучших биатлонистов в мире, но на январских этапах Кубка планеты в Оберхофе и Рупольдинге в личных стартах оставался без медалей. И вот снова сумел подняться на пьедестал почёта, да ещё и на верхнюю ступень. Это очень важная и своевременная победа», — приводит слова Маковеева «Тюменская арена».