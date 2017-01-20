Пихлер: допинг — это реальная проблема в биатлоне

Экс-тренер женской сборной России по биатлону, ныне возглавляющий команду Швеции, поделился ожиданиями от предстоящего 21 января заседания исполнительного комитета IBU по докладу Ричарда Макларена.«Очевидно, мы узнаем определённые новости насчет того, какие действия собирается предпринимать IBU в связи со всей этой ситуацией. Сборная России? Пока никому ничего неизвестно. Все новости будут в субботу.Конечно, допинг — это реальная проблема. В нашем виде есть положительные допинг-пробы — не прямо сейчас, однако в совсем недавней истории. Может, в субботу мы получим новые данные. Посмотрим», — приводит слова Пихлера «Прессбол».