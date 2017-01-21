Пацев: может, и про дырку в стене сочинской лаборатории нам что-то покажут

Спортивный юристподелился ожиданиями от нового фильма о допинге в России «Икар», созданного при активном участии бывшего главы московской антидопинговой лаборатории. Премьера запланирована сегодня в рамках фестиваля независимого кино в США.«Честно говоря, думаю, что это будет экранизация того, что было сказано уже много раз и повторено в докладе Макларена, — сказал Пацев. — Если бы там было что-то такое интересное, то оно точно бы вошло, в крайнем случае во второй доклад — просто, может быть, более понятным среднему обывателю языком. Фильм нужен, чтобы захватить более широкую аудиторию. К тому же это будет полудокументальный фильм: как я понимаю, Родченков будет говорить про себя и про то, как страдал, зарабатывая деньги на обманываемых им спортсменах. По крайней мере, он будет позиционироваться как documentary.Может ли быть, что покажут снятую на телефон дырку в стене сочинской лаборатории? Может. Только непонятно будет, в Сочи ли это, та ли дырка и та ли стена. Я могу столько дырок наковырять в стенах, а потом выдать, что это дырка в стене конгресса или в стене ВАДА… Как угодно. Но не думаю, честно говоря, что там будет что-то такое. Хотя для определённых целей… Как у Зеппельта, кстати, достаточно много места в его фильме занимает имитация тех или иных событий, такие игровые сценки. Поэтому всё может быть вполне, может, и про дырку в стене нам что-то покажут...» — приводит слова Пацева «Спорт-экспресс».