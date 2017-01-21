Сундбю не подписал письмо к FIS и МОК об ужесточении антидопинговых мер

Двукратный призёр Олимпийских игр норвежецне стал подписывать коллективное письмо более 100 лыжников к FIS и МОК с требованием ужесточить меры по борьбе с допингом после публикации доклада комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. FIS 23 декабря по результатам доклада отстранила от соревнований шесть российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова.«Для меня очень важна борьба с допингом, но я не из тех людей, которые подписывают всё подряд, не разобравшись в том, какие последствия это повлечёт за собой. Вспоминая всё то, что я пережил, я основательно думаю, прежде чем что-то подписать», — приводит слова Сундбю NRK.Сам Сундбю 20 июля 2016 года за нарушение антидопинговых правил был лишён титула 2015 года, а также дисквалифицирован на два месяца.