Заслуженный тренер СССР Виктор Бучин скончался на 99 году жизни

Заслуженный тренер СССР по лыжным гонкам и биатлону Виктор Бучин скончался в возрасте 98 лет в пятницу, 20 января. В настоящее время открыт сбор средств на установку памятника тренеру и проведение прощальной церемонии. Информация о месте и дате прощания с Бучиным будет объявлена позднее.
«Этот поистине великий человек всю жизнь посвятил физической культуре и спорту, занимался плаванием, лёгкой атлетикой, самбо и другими видами спорта. Воспитал не одно поколение прославленных спортсменов, известнейших на весь мир лыжников и биатлонистов. Он сам принимал участие в лыжных гонках и гонках патрулей, предшествовавших биатлону», — говорится в сообщении на сайте благотворительного фонда имени Бучина.