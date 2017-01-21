Гросс: допинг — не российская, а интернациональная проблема

Старший тренер мужской сборной России по биатлонурассказал о трудностях работы под давлением и своём мнении о французе«Работать под давлением непросто, а его оказывают и болельщики, и пресса, и все эти истории, связанные с докладом Макларена. Но здесь уже ничего не поделаешь. Поэтому просто прошу не забывать следующее: допинг — не российская, а интернациональная проблема. Фокусироваться только на одной команде — неправильно. Конечно, нельзя изолировать спортсменов от информационной шумихи, но мы стремимся создать атмосферу, способствующую их полной концентрации на биатлоне. Всё остальное — в сторону.Что касается Мартена Фуркада, то он машина. Настоящий киборг. Вот и весь разговор о Фуркаде», — приводит слова Гросса «Sputnik Беларусь».