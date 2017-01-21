Барнашов: соперникам Фуркада надо пользоваться его ошибками в стрельбе

Бывший главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал доминирование француза Мартена Фуркада в мужском биатлоне.«Француз действительно силён. И если стрельба у него идеальна, то обогнать его очень сложно. Но чтобы его побеждать, никакого чуда не нужно. Нет сегодня спортсмена, который не допускал бы ошибок. В стрельбе у него случается… Вот этим и нужно пользоваться немцам, нашим, норвежцам – всем, кто претендует на высокие места», — приводит слова Барнашова «Спорт-экспресс».