Порт выиграл пятый этап веломногодневки «Тур Даун Андер»

Австралиец Ричи Порт из команды BMC победил на пятом этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Даун Андер». Он же сохранил лидерство в общем зачёте.
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Пятый этап. Макларен Вейл – Виллунга Хилл. 151,5 км
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 3:40.13.
2. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.20.
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +0.20.
Общая классификация. После пятого этапа
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – 18:00.21.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +0.48.
3. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) – +0.51.