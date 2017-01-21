Тарасов: Логинова и Старых не стоит брать на ЧМ, чтоб не дразнить гусей

Олимпийский чемпион по биатлонувыразил мнение, что тренерскому штабу сборной России не стоит привлекать к стартам на этапах Кубка мира и чемпионате мира, отбывших дисквалификацию за употребление допинга.«Я думаю, что не надо их брать на чемпионат мира. Да они и не готовы к нему. Сама Старых говорила, что она не в такой форме, чтобы соревноваться на высшем уровне. Возможно, она так говорит, чтобы её и не брали на «мир», чтоб не дразнить гусей. Чтобы к ней привыкли, чтоб страсти улеглись. Сейчас в отношении наших ребят очень сильный негатив со стороны иностранных спортсменов. Видно же, как наших на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы. Нужно какое-то время, чтоб все эти скандалы прошли, забылись.Если мы будем проводить правильную политику, наведём у себя порядок, то волна пойдёт на спад. А если же ещё выступим с какой-то инициативой – что-то умное и дельное предложим ВАДА для борьбы с допингом, тогда на нас посмотрят по-другому. Но это не только биатлона касается. Уже и за наших футболистов взялись — подозревают в допинге. Хотя зачем им допинг – они же по полю пешком ходят. Здесь многое зависит от позиции руководства Минспорта и более высокого начальства», — приводит слова Тарасова «Советский спорт».