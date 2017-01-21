Французское антидопинговое агентство оправдало четверых белорусских гребцов

Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении белорусских гребцов, подозреваемых Всемирным антидопинговым агентством в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Беларуси.30 июня 2016 года ВАДА объявило о наличии в допинг-пробах белорусских гребцов запрещённого вещества мельдония, после чего французское агентство инициировало расследование, которое не подтвердило вину указанных спортсменов. Таким образом, агентство продолжает расследование только против одного белорусского гребца Максима Петрова.