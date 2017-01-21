Н. Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце, Акимова — 16-я

Немка Надин Хорхлер победила в масс-старте на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Второе место заняла её соотечественница Лаура Дальмайер, а замкнула тройку призёров чешка Габриэла Коукалова. Россиянка Татьяна Акимова стала 16-й.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Надин Хорхлер (Германия) — 29.38,5 (0).
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +3,1 (3).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +8,0 (2).
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +13,5 (3).
5. Мари Дорен-Абер (Франция) — +19,0 (4).
6. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +24,1 (1).
7. Анна Магнуссон (Швеция) — +26,4 (1).
8. Ванесса Хинц (Германия) — +27,4 (2).
9. Кайа Николайсен (Норвегия) — +27,9 (0).
10. Юлия Джима (Украина) — +32,0 (3)…
16. Татьяна Акимова (Россия) — +46,3 (3).