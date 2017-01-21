Экс-тренер Дмитриева: Андрей — человек непредсказуемый, скрытный и замкнутый

, бывший тренер российского бегуна, ставшего информатором очередного фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, рассказал о характере атлета и прокомментировал его поступок.«Тяжёлый случай, сразу скажу. Дмитриев — человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой, но насколько я знаю, он продолжает тренироваться, карьеру не завершает. Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе. Никаких подозрений на этот счёт он не высказывал. Видимо, за прошедшее время что-то произошло в его голове.Я общался с ним, просил всё это сгладить и решить, но разговаривать с ним было бесполезно. Андрей шёл на своей волне и всё уже для себя решил, никто сейчас на него повлиять не может. Тем более я как бывший тренер. Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы. Может быть, всё из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек. Безусловно, я осуждаю действия Дмитриева, пусть всё произошедшее останется на его совести. Российская лёгкая атлетика сейчас в сложном положении, и получается, что парень без доказательств поднимает новую волну. Я считаю, что это ни в коем случае не нужно было делать, наоборот, надо было помогать, сглаживать эту ситуацию, чтобы Россия могла вернуться на мировую арену», — приводит слова Гукова ТАСС.