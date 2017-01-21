Дальмайер сохранила лидерство в общем зачёте КМ, Акимова — 9-я

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, показавшая в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце 16-й результат, в общем зачёте занимает девятое место. Лидерство сохранила немка Лаура Дальмайер, опередившая чешку Габриэлу Коукалову и финку Кайсу Мякяряйнен.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 669.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 652.
3. Кайса Мякяряйнен (Филяндия) — 637.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 600.
5. Доротея Вирер (Италия) — 466.
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — 418.
7. Жюстин Бреза (Франция) — 406.
8. Ева Пускарчикова (Чехия) — 403.
9. Анаис Шевалье (Франция) — 393.
9. Татьяна Акимова (Россия) — 393…
32. Екатерина Глазырина (Россия) — 147.
33. Ольга Подчуфарова (Россия) — 135…
61. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
63. Ирина Услугина (Россия) — 34…
66. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
70. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21…
74. Светлана Слепцова (Россия) — 17.