Гамза: вы работаете на российскую пропагандистскую машину и не хотите правды

Президент федерации биатлона Чехииотказался комментировать «Чемпионату» сегодняшнее антидопинговое заседание Международного союза биатлонистов.«Вы все работаете на российскую пропагандистскую машину и не хотите видеть правду. Про меня уже понаписали в выгодном вам свете, пытаясь закрыть глаза на реальные проблемы», — передаёт слова Гамзы корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Ранее Гамза заявлял о необходимости перенести чемпионат мира 2021 года из Тюмени и отстранить российских биатлонистов.