Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хорхлер: сегодня буду праздновать победу весь вечер

21 января 2017, суббота. 17:33. Другие
Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер, сенсационно выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), поделилась эмоциями после победы.

«Утром я не знала, буду ли стартовать в масс-старте, поэтому впечатления от победы невероятные. Я рада этому, но ещё не осознала произошедшее до конца. Сегодня мне было нечего терять. Я просто старалась стрелять точно на каждом рубеже. Когда я ушла вслед за Габи на последний круг, то отдала все силы для этой победы. Пока я не понимаю, что это самая большая на данный момент победа в моей карьере. Сегодня буду праздновать эту победу весь вечер», — передаёт слова Хорхлер специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
21 января 2017, суббота
18:25 Гараничев: по пятибалльной шкале поставлю четвёрку за свой этап
18:18 Цветков: привыкли, что в эстафете бежит Шипулин. Надеюсь, другой Антон не хуже
17:56 Немецкие двойки выиграли 5-й этап Кубка мира по бобслею, россияне — девятые
17:46 Лыжник Харви выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции, Седов — 9-й
17:45 Коукалова: в конце масс-старта мне немного не хватило сил
17:42 Дальмайер: приятно быть на подиуме вместе с подругой по команде
17:33 Хорхлер: сегодня буду праздновать победу весь вечер
16:39 Гамза: вы работаете на российскую пропагандистскую машину и не хотите правды
16:35 Акимова: пока мне психологически тяжело стрелять на «стойке»
16:32 Дальмайер сохранила лидерство в общем зачёте КМ, Акимова — 9-я
16:23 Экс-тренер Дмитриева: Андрей — человек непредсказуемый, скрытный и замкнутый
16:09 Н. Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце, Акимова — 16-я
15:50 Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Австрии
14:47 Подчуфарова не выступит в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце
14:39 Вонн победила в скоростном спуске на этапе КМ в Германии
14:36 Французское антидопинговое агентство оправдало четверых белорусских гребцов
14:21 Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Антхольце
13:55 Бьорген победила в гонке на 10 км на этапе КМ в Швеции, Соболева — 21-я
13:47 Сергеева и Шокшуева — шестые на этапе КМ по бобслею в Швейцарии
13:42 Аввакумова — восьмая на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Цао
12:59 Тарасов: Логинова и Старых не стоит брать на ЧМ, чтоб не дразнить гусей
12:54 Шляхтин возглавил комитет ВФЛА по спортивной ходьбе
12:51 У Павла Ростовцева родился сын
12:38 Жуков: нормально, что легкоатлеты РФ будут выступать под нейтральным флагом
12:03 Балахничёв: фильм «Икар», несомненно, пропагандистский
11:30 Порт выиграл пятый этап веломногодневки «Тур Даун Андер»
10:47 Барнашов: соперникам Фуркада надо пользоваться его ошибками в стрельбе
10:25 Гросс: допинг — не российская, а интернациональная проблема
10:07 В США состоялась премьера фильма «Икар» про Григория Родченкова
09:48 Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Антхольце
04:32 Заслуженный тренер СССР Виктор Бучин скончался на 99 году жизни
01:56 Сундбю не подписал письмо к FIS и МОК об ужесточении антидопинговых мер
00:27 Пацев: может, и про дырку в стене сочинской лаборатории нам что-то покажут
20 января 2017, пятница
23:46 Мамиашвили: на ОИ надо не просто делать всё, что можешь, а ещё чуть-чуть больше
23:40 Пихлер: допинг — это реальная проблема в биатлоне
23:11 Маковеев: для Шипулина это очень важная и своевременная победа
22:57 Васильев: Бабиков, Елисеев попадут в команду на ЧМ, а вот по Малышко – вопросы
22:55 Орлов: ВФЛА работает бездарно. Кто назначил Шляхтина главой федерации?!
22:07 Карякин сыграл вничью с Эльяновым в Вейк-ан-Зее, Непомнящий проиграл Гири
21:58 Долгих и Михайлова взяли бронзу этапа Мирового тура в Венгрии
21:46 Климов стал седьмым в квалификации этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
21:20 Акимова и Подчуфарова примут участие в субботнем масс-старте
21:01 Рукаярви и Паррот победили в слоуп-стайле на этапе Кубка мира в Лааксе
20:30 За Россию в эстафете выступят Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков
20:24 4 россиянина вышли в плей-офф второго этапа ЧМ по скоростному спуску на коньках
Все новости RSS
Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Да, это сделает Антон Шипулин
308 (20%)
Да, первым будет Антон Бабиков
58 (4%)
Золото достанется Цветкову или Елисееву
30 (2%)
Малышко или Гараничев - кто, если не они?
29 (2%)
Золото будет завоёвано в эстафетной гонке
327 (21%)
Нет, не сможет
795 (51%)
Проголосовало: 1547
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+