Хорхлер: сегодня буду праздновать победу весь вечер

Немецкая биатлонистка, сенсационно выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), поделилась эмоциями после победы.«Утром я не знала, буду ли стартовать в масс-старте, поэтому впечатления от победы невероятные. Я рада этому, но ещё не осознала произошедшее до конца. Сегодня мне было нечего терять. Я просто старалась стрелять точно на каждом рубеже. Когда я ушла вслед за Габи на последний круг, то отдала все силы для этой победы. Пока я не понимаю, что это самая большая на данный момент победа в моей карьере. Сегодня буду праздновать эту победу весь вечер», — передаёт слова Хорхлер специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.