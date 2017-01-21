Дальмайер: приятно быть на подиуме вместе с подругой по команде

Немецкая биатлонистка, занявшая второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и упрочившая своё лидерство в общем зачёте относительно ближайших соперниц, порадовалась за, одержавшую победу в гонке.«После стрельбы мне не хватило концентрации. Я сделала две ошибки, а это слишком много для масс-старта. Когда я увидела, что соперницы тоже промахивались, рассчитывала побороться за пьедестал. Ушла на последний круг третьей-четвёртой, убежала оти старалась догнать лидеров. Я видела Габи и Надин и постоянно их преследовала. Мне приятно быть на подиуме вместе с подругой по команде, особенно в такой важный момент для Надин. Мы с ней делим комнату, и теперь у нас две золотые медали Антхольца на один номер. Мне очень нравится Антхольц, это одно из лучших мест для соревнований. После эстафеты мы будем отдыхать, а потом вместе начнём подготовку к чемпионату мира», — передаёт слова Дальмайер специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.