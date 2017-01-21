Лыжник Харви выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции, Седов — 9-й

Канадский лыжник Алекс Харви одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Второе место, отстав на 6 секунд, занял лидера Кубка мира, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян Пётр Седов финишировал девятым, отстав от победителя на 33,9 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Швеция, Ульрисехамн
Мужчины. 15 км, свободный ход
1. Алекс Харви (Канада) – 32.46,2.
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 6,0.
3. Маркус Хельнер (Швеция) – + 14,3…
9. Пётр Седов (Россия) – + 33,9…
14. Сергей Турышев (Россия) – + 44,9…
22. Андрей Ларьков (Россия) – + 59,7…
40. Александр Бессмертных (Россия) – + 1.25,9…
50. Андрей Мельниченко (Россия) – + 1.45,1…
52. Дмитрий Япаров (Россия) – + 1.49,3.