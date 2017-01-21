Гараничев: по пятибалльной шкале поставлю четвёрку за свой этап

Российский биатлонистпрокомментировал три промаха на «лёжке» на своём этапе эстафеты в Антхольце.«По пятибалльной шкале себе за этот этап поставлю „четыре“. На «лёжке» не удалось отработать точно, пришлось немного понервничать, но собрался и закрыл все мишени всё-таки. Перед „стойкой“ шёл в своём темпе — не отпускал соперников, но и не форсировал. В результате стоя удалось сразу включиться и отстрелять чисто.Адаптироваться здесь к высокогорью и бежать три гонки подряд тяжело. Но ничего, будем бороться», — сказал Гараничев в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.