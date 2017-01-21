Американец Джоси выиграл этап Кубка мира в хаф-пайпе, Автанеев — 20-й

Американский сноубордист Чейз Джоси стал победителем в хаф-пайпе на этапе Кубка мира в Лаксе (Швейцария). Вторым стал австралиец Скотт Джеймс. Замкнул тройку лидеров представляющий Швейцарию Юрий Подладчиков.
Лучший из россиян — Никита Автанеев — завершил борьбу в полуфинале и занял в итоговом протоколе 20-е место. Максим Суйков не сумел пройти квалификацию.
Среди женщин победный дубль оформили американки Хлоя Ким и Ариэль Голд. Бронзу завоевала китаянка Цай Сюэтон. Россиянки в соревнованиях не участвовали.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Хаф-пайп. Лаакс (Швейцария)
Мужчины
1. Чейз Джоси (США) – 97,75.
2. Скотти Джеймс (Австралия) – 96,50.
3. Юрий Подладчиков (Швейцария) – 91,75…
20. Никита Автанеев (Россия) – 53,75…
31. Максим Суйков (Россия) – 40,25.
Женщины
1. Хлоя Ким (США) – 90,50.
2. Ариэль Голд (США) – 86,50.
3. Цай Сюэтон (Китай) – 85,25.