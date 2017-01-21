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Немец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Кубка мира, Барков — 39-й

21 января 2017, суббота. 19:24. Другие
В гонке Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нефе (Франция) два первых места заняли немцы. Победил Йоханнес Рыдзек, опередив на лыжне соотечественника Фабиана Риссле на 2,8 секунды. Третьим стал японец Акито Ватабе. Россиянин Вячеслав Барков финишировал 39-м.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шестой этап. Франция, Шо-Неф
Гонка Гундерсена. К106 + 10 км

1 (12-й после прыжка). Йоханнес Рыдзек – 23.01,7.
2 (6). Фабиан Риссле (оба – Германия) – отставание 2,8.
3 (7). Акито Ватабе (Япония) – + 5,7…
39 (45). Вячеслав Барков (Россия) – + 3.12,8.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Да, это сделает Антон Шипулин
308 (20%)
Да, первым будет Антон Бабиков
58 (4%)
Золото достанется Цветкову или Елисееву
30 (2%)
Малышко или Гараничев - кто, если не они?
29 (2%)
Золото будет завоёвано в эстафетной гонке
327 (21%)
Нет, не сможет
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