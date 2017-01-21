Немец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Кубка мира, Барков — 39-й

В гонке Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нефе (Франция) два первых места заняли немцы. Победил Йоханнес Рыдзек, опередив на лыжне соотечественника Фабиана Риссле на 2,8 секунды. Третьим стал японец Акито Ватабе. Россиянин Вячеслав Барков финишировал 39-м.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шестой этап. Франция, Шо-Неф
Гонка Гундерсена. К106 + 10 км
1 (12-й после прыжка). Йоханнес Рыдзек – 23.01,7.
2 (6). Фабиан Риссле (оба – Германия) – отставание 2,8.
3 (7). Акито Ватабе (Япония) – + 5,7…
39 (45). Вячеслав Барков (Россия) – + 3.12,8.