Лессер: в этот раз мы наконец-то выиграли финиш на последних метрах

Немецкий биатлонист, бежавший за Германию на первом этапе выигранной командой эстафеты в Антхольце (Италия), прокомментировал борьбуна последнем круге.«Финишный круг напомнил мне последние годы. В эстафетах Симон всегда сражается си Свендсеном, и это были серьёзные битвы. В этот раз мы наконец-то выиграли финиш на последних метрах, и очень рады этому», — передаёт слова Лессера специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.