Бабиков: я доказал фанатам и себе, что боеспособен на каждом этапе

Российский биатлонист, бежавший заключительный этап эстафеты в Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира, отметил, что чувствовал себя гораздо лучше, чем в Рупольдинге.«Здесь я себя чувствовал себя гораздо лучше. В Рупольдинге я проявил себя не с лучшей стороны, но уверен в том, что это был единичный случай. Такого больше не повторится. Я доказал фанатам и самому себе, что боеспособен и могу сражаться на каждом этапе», — передаёт слова Бабикова специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.