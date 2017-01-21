Чакветадзе и Семёнов победили на Гран-при «Иван Поддубный» в Москве

В первый день 55-го международного Гран-при по греко-римской борьбе «Иван Поддубный», который проходит в Москве, определились победители в четырёх весовых категориях. Ими стали российские борцы.В финальной схватке в категории до 59 кг россияниннанёс поражение соотечественнику Жамболату Локьяеву — 6:1. В решающем поединке в категории до 70 кгвыиграл у товарища по команде Юрия Денисова — 1:1 (победа по последнему результативному действию). Олимпийский чемпион 2016 годав решающей встрече весовой категории до 85 кг выиграл у соперника из Грузии Роберта Коблиашвили — 3:1. Бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейров финальной схватке категории до 130 кг победил соотечественника Бориса Вайнштейна — 2:1.В турнире принимают участие 208 атлетов из 11 стран.