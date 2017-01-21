Мутко: сейчас тренд такой — центром мирового допинга сделать Россию

20 января на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором бывший глава московской антидопинговой лабораториирассказал, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Новый фильм с главным героем бегуномвыйдет на телеканале ARD 22 января. Своё мнение о фильмах о российском допинге высказал вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики«Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России. У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, всё спокойно. Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы — пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещённым препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом всё банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре всё нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда.Мне вкратце доложили о фильме «Икар». Понятно, что там всё переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела.Весь смысл фильма один — показать, что все обманывают, что выиграть нельзя. Это, кстати, сейчас самая большая беда мирового спорта. Если бы наши коллеги в ВАДА и других международных организаций трезво посмотрели на эту ситуацию, то Россия могла бы быть их очень серьёзным партнёром. Потому что именно это и движет спортсменами, употребляющими допинг. Они находятся внутри системы и видят, что один обманывает и остаётся безнаказанным, другого оправдывают, третьего покрывают… Но сейчас тренд такой — на всех закрыть глаза и центром мирового допинга сделать Россию», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».