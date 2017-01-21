Рапирист Сафин взял серебро на этапе Кубка мира в Париже

Олимпийский чемпион в команде россиянин Тимур Сафин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Париже.
В финале Сафин проиграл американцу Александру Массиаласу – 14:15. В финальном поединке российский рапирист получил травму ноги, но после остановки встречи и оказания медицинской помощи продолжил борьбу. Ранее в четвертьфинале Сафин победил американца Джерека Майнхардта (15:12), в полуфинале – южнокорейца Ха Таегю (15:12).
Бронзовыми призёрами этапа в Париже стали итальянец Джорджо Авола и южнокореец Ха Таегю.