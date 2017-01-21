Рапирист Сафин взял серебро на этапе Кубка мира в Париже

Олимпийский чемпион в команде россиянинзавоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Париже.В финале Сафин проиграл американцу– 14:15. В финальном поединке российский рапирист получил травму ноги, но после остановки встречи и оказания медицинской помощи продолжил борьбу. Ранее в четвертьфинале Сафин победил американца(15:12), в полуфинале – южнокорейца(15:12).Бронзовыми призёрами этапа в Париже стали итальянеци южнокореец Ха Таегю.