Бессеберг: IBU не может поменять правила мгновенно, когда угодно спортсменам

Президент Международного союза биатлонистов (IBU)на пресс-конференции после сегодняшнего заседания исполкома и рабочей группы IBU прокомментировал письмо от спортсменов, отправленное в адрес федерации.«Получили письмо от комитета атлетов и поддерживаем их инициативу, чтобы у нас в спорте соревновались только чистые спортсмены. Мы поручили своим юристам сформулировать корректно пункты их пожеланий.Многие атлеты и федерации считают, что мы можем поменять правила, когда им угодно, но это вправе делать только конгресс. Что касается антидопинговых, дисциплинарных правил и правил соревнований, мы не можем сделать это мгновенно. Это может сделать ВАДА, и тогда мы немедленно их примем, либо обсудим на следующем конгрессе. Это формальная процедура, которую мы не можем менять», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.