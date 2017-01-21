Бессеберг: имён подозреваемых спортсменов мы по-прежнему не назовём

Президент Международного союза биатлонистовсообщил, что по-прежнему не собирается называть имена российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.«Доклад Макларена содержит лишь часть информации, с которой мы работаем, поэтому мы по-прежнему не оглашаем имён. Детали известны рабочей группе, но я не держу все семь имён подозреваемых в голове. Я не буду упоминать каких-либо имён до окончания расследования. Если президент СБР решит это сделать, он имеет полное право. А мы не хотим совершать эту формальную ошибку», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.