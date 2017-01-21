Бессеберг: ситуация с ЧМ в Тюмени будет прояснена 9 февраля

Президент Международного союза биатлонистов (IBU)на пресс-конференции сообщил, что ясность относительно чемпионата мира в Тюмени наступит 9 февраля.«9 февраля также будет прояснена ситуация с чемпионатом мира в Тюмени. Также принято решение перепроверить все пробы с Олимпиады в Сочи всех действующих атлетов, так как мы пока не получили достаточных доказательств вины, согласно докладу Макларена. В последние 10-15 лет у нас было немало положительных тестов, но антидопинговая панель должна быть уверена в доказательной базе, чтобы потом её не могли оспорить ВАДА или обвиняемая сторона. У нас все аппеляции атлетов были отклонены, кроме случая процедурной ошибки с Кайсой Варис. Поэтому до вынесения решения мы должны убедиться в их вине. Два временных отстранения, решение о которых было принято в декабре, остаются в силе и после сегодняшнего заседания», — передаёт слова Бессеберга специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.